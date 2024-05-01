5月1日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月01日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
范冰冰氣場全開 封時尚偶像
范冰冰巨星氣質出眾，難怪成為品牌的寵兒。
內地女星范冰冰近日在杜拜出席活動成為焦點，一向走在時尚尖端的她，近日在當地舉行的時尚頒獎禮中，獲頒年度Fashion Icon獎項，潮流品味得到國際認可。
冰冰悉心打扮出席頒獎禮，以奢華的紅黑搭配亮相，凸顯其白皙皮膚，可謂美艷動人，而超長裙擺的設計，更令她氣場全開，貴氣逼人。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240501-0501_00282_052/范冰冰氣場全開--封時尚偶像
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc