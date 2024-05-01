范冰冰氣場全開 封時尚偶像

內地女星范冰冰近日在杜拜出席活動成為焦點，一向走在時尚尖端的她，近日在當地舉行的時尚頒獎禮中，獲頒年度Fashion Icon獎項，潮流品味得到國際認可。

冰冰悉心打扮出席頒獎禮，以奢華的紅黑搭配亮相，凸顯其白皙皮膚，可謂美艷動人，而超長裙擺的設計，更令她氣場全開，貴氣逼人。