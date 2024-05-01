娛樂

范冰冰氣場全開 封時尚偶像

范冰冰巨星氣質出眾，難怪成為品牌的寵兒。 范冰冰巨星氣質出眾，難怪成為品牌的寵兒。
范冰冰巨星氣質出眾，難怪成為品牌的寵兒。
內地女星范冰冰近日在杜拜出席活動成為焦點，一向走在時尚尖端的她，近日在當地舉行的時尚頒獎禮中，獲頒年度Fashion Icon獎項，潮流品味得到國際認可。
冰冰悉心打扮出席頒獎禮，以奢華的紅黑搭配亮相，凸顯其白皙皮膚，可謂美艷動人，而超長裙擺的設計，更令她氣場全開，貴氣逼人。
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