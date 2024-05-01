長對白亦能得心應手 冼靖峰處男劇擔正 認蕭正楠做「老竇」

男團LOONG 9「妙音龍子」冼靖峰（Archie）首次挑戰電視劇，即擔正飾演憨厚青年，做蕭正楠的繼子，而現年47歲的蕭正楠戲言生理上生得出正值25歲的Archie。

藝人冼靖峰（Archie）昨日在荃灣宣傳首部無綫劇《神耆小子》，他與蕭正楠（Edwin）在劇中是繼父子關係，Archie更現場孭起「老竇」搞氣氛。Archie處男劇即擔正，感到既開心又有壓力，其中一場戲足足有4、5頁紙對白，即使臨時要改動對白，Archie仍能應付，他說：「今次拍劇學到好多，自己係新演員，首先背好對白做定功課，NG一定有，喺前輩身上學習做戲同人生態度，拍完劇之後去參加亞洲超星團，拍劇經驗令我打了支強心針。」

而LOONG 9首個拍手簽名會日前以不可抗力因素為由而取消，Archie透露有問過當中的原因，但未獲得回覆，認為粉絲訂機票山長水遠來港卻撲空，犧牲好大，他亦希望能盡快見到粉絲。

同場的Edwin則笑言生理上絕對生得出Archie，讚對方好乖仔又抵錫，還透露早前與老婆黃翠如到法國和意大利慶祝結婚周年，非常享受二人世界。

莊思明羅毓儀因戲結緣 而曹永廉帶住一對仔女現身活動，兩個孩子被讚是顏值擔當，曹永廉就指仔女應該未拍拖，笑言若女兒拍拖一定會打其男朋友。另外，莊思明和羅毓儀合作《神》後，又一起到橫店拍攝《巾幗梟雄之懸崖》，兩人亦因此成為好友，毓儀在《神》劇中飾演奸角，並透露今次角色本質不算壞。