出席時裝周 女神鬥黑 蔡卓妍偷閒逛紐約 街頭歎雪糕

藝人蔡卓妍（阿Sa）現身紐約時裝周，當地大批粉絲趁此機會追星。而阿Sa與內地「靚媽」高圓圓及韓國女神鄭秀晶（Krystal）同場，被讚舉止優雅，她更忙裏偷閒四出觀光。

紐約時裝周正舉行得如火如荼，不少藝人飛往當地為品牌站台，當中包括阿Sa、高圓圓及韓團f（x）成員鄭秀晶（Krystal）等，活動主辦場地霎時間變得星光熠熠。

日前飛抵紐約時略見疲態的阿Sa，經過休息後成功充電。紐約時間前日下午，她換上一襲「腰部通窿裝」現身品牌時裝騷，精神奕奕之餘還大展骨感美。阿Sa抵達會場時，主動停下給媒體及粉絲拍照，又不時向兩旁揮手，應圍觀粉絲要求合照，被形容為「舉止優雅及甚有風範」。

高圓圓玩透視晒長腿 同場的高圓圓則大玩透視，超熱褲下大騷逆天長腿，相當吸睛。近日忙於宣傳主演新片《走走停停》的她雖然經過長途機程，依然明艷照人，兼且氣色甚佳。而Krystal則以低胸吊帶長褲套裝現身，手持銀手袋型格十足。3位女神今次不約而同以黑色打扮登場，可謂各具風姿。

而阿Sa此行亦忙裏偷閒，於社交網晒出多張紐約旅行照，只見她在白天於街上閒逛，大擺甫士拍照留念，期間又試食雪糕，低調地為品牌「賣廣告」，一舉一動被網民大讚可愛，還有歌迷乘機留言，敦促阿Sa早日到紐約開騷。