鬚根Look隔空慰粉絲 姜濤鋪天蓋地慶生 銅鑼灣淪陷

男團MIRROR人氣王姜濤昨日迎來25歲生辰，雖然人不在港，但就在社交網冧粉絲。至於一眾粉絲趁「姜濤誕」舉辦免費電車乘車日，不少人於中午時分已逼爆銅鑼灣，萬人空巷！

昨日是姜濤的25歲生日，他忙於準備今日舉行的MIRROR巡唱，但不忘隔空會粉絲，趁生日激罕晒鬚根Look，上載跑步出汗的照片並寫道：「25歲第一跑！」身在新加坡的他，獲MIRROR隊友送上蛋糕及拍手合唱生日歌祝賀，他卻一臉尷尬，相當搞笑。向來是隊中「搞笑擔當」的呂爵安更在社交平台送上另類祝賀，公開姜濤在飛機上瞓覺的短片，並叫大家記得開聲聽，片中見姜濤戴眼罩瞓覺，傳出陣陣鼻鼾聲。

雖然壽星仔不在港，但一眾「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）依然熱烈慶祝「姜濤誕」，姜濤後援會昨日舉行《430姜濤生日 電車免費乘車日》，一眾粉絲登上3款設計不同的「姜濤號」暢遊港島，期間大唱生日歌，沿途接連狂呼「姜濤生日快樂」，明知偶像不會現身仍投入其中，部分未有上車的「姜糖」則在街上高舉應援手幅。

「姜糖」打游擊同樂 電車途經被稱為「姜濤灣」的銅鑼灣時氣勢更強勁，怡和街附近的商場及大廈外被「姜糖」圍堵，出現萬人空巷的壯觀場面。一眾粉絲情緒高漲地迎接「姜濤號」駛來，加上撞正午飯時間，現場擠得水洩不通！銅鑼灣一帶有「姜糖」派發各式應援物，雖然在場戒備的執法人員不時作出驅散，免得阻礙其他市民，但「姜糖」依然有計，打游擊邊行邊派發應援物，吸引大批人排隊領取。見到「姜糖」的熱情表現，有網民直言：「銅鑼灣淪陷了！」並勸其他人不要踏足該區。

除了舉辦電車免費乘車日，本地「姜糖」在銅鑼灣不同商場的外牆買下生日應援LED廣告，有加拿大粉絲則以偶像的歌曲作為背景音樂，在街頭跳舞。近百名馬來西亞粉絲在大型生日應援廣告前聚集打卡，並高呼「姜濤生日快樂」，亦有內地粉絲在廣州商場買下LED廣告，更有當地餐廳開放給粉絲打卡。姜濤生日如此大陣仗，有網民大感驚訝，紛紛留言：「現在還有嗎？想去圍觀一下。」