離巢試新嘢 票房話題齊仆 楊冪影視「雙失」 熱巴成流量女王

楊冪一直被捧為流量及收視女王，不過離開舊公司嘉行後，她的新作品連環仆直，新劇演技捱轟，電影票房亦墊底收場！反觀，其昔日愛將迪麗熱巴愈戰愈勇，更壓倒死敵楊紫及趙麗穎等成為流量女王。

內地女星楊冪以往一直頹住拍劇，有指因不能挑劇本，4個月拍5部戲，一天只睡兩小時，抱恙亦要繼續開工，如今離巢變「自由身」，終於可以挑選喜歡的角色。奈何離開舊公司的第一部劇作《哈爾濱一九四四》播出即連番被踩，更有指有人給她下了「黑通稿」，專登要「搞臭」她，還惡意搬出「前情敵」王鷗當年演女軍官的角色來比較，藉此踩低楊冪。不過，楊冪向來性格不服輸，訪問中更揚言現階段愈難的事就愈想挑戰。慘就慘在事實不似預期，她擔演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》安排於今日內地黃金檔上映，但累計預售票房慘淡，較第1名的《九龍城寨之圍城》落後逾4倍，網絡上更幾乎沒有討論度，處於「墊底」狀態。

其實楊冪拍《哈》劇前專門請了老師練習台詞、演技，而拍攝一場穿着軍服在大雨泥濘中匍匐前進的戲，雖然滿臉、滿身泥漿，但為了效果更好，她要求爬多幾次，拍攝後她淡定地說：「這東西我熟啊！」原來2016年她參加實境綜藝節目時曾提前接受軍訓，沒想到事隔多年技能再度大派用場。

演技被嘲不及「前情敵」 雖然她為此劇下了不少苦功，但演技仍遭網民公審，播映一天後便劣評如潮，指她演特務科科長女軍官太誇張，空有表情而沒有演技，小動作太多，當中一場徒手拔子彈自行包紮傷口的場口，被指齜牙咧嘴的表情，根本不到位。最尷尬的是劇集播出後，不少人將她與曾跟前夫劉愷威傳緋聞的女星王鷗相比，王鷗曾於諜戰劇集《偽裝者》飾演情報處處長「汪曼春」一角，2人角色相似，但口碑懸殊，網友指王鷗將美艷、心狠手辣和戀愛腦的角色人設詮釋得十分自然，亦成為了她演繹最亮麗的角色，又讚王鷗演這類角色最到位：「我看到這個的時候也想到了王鷗演的這個角色，說實話就是她演的非常好的一個角色了。」有網民更狠踩楊冪：「更年期女上司的感覺，確實跟『汪曼春』比不了，汪是用溫柔的語氣，說着最狠的話。」

面對連番惡評，未知是否大感壓力，楊冪日前接受內地傳媒訪問時，被問到今次飾演高傲又硬頸的反派女軍官，是否希望跳出舒適圈，她突然觸動神經地說：「甚麼叫做舒適圈？是誰定義？我們很多時候舒服或者不舒服，是因為我們給自己設定了一些框架，就我個人來說，我為甚麼要被自己設定的框架框住？現階段的我，覺得這件事情我做起來有難度的時候，那我就一定要把它拿下，讓它變成我的舒適區，然後再去挑戰其他我覺得難做的事情，我不喜歡安於現狀和活在當下這幾個詞，我覺得對我來說有點消極，不適合現階段的我。」

不過，楊冪近一個月的討論度大勝宿敵趙麗穎，網民認為多少佔了她的《哈》劇便宜，雖然新劇反應不佳，但黑紅也是紅，勝在有人討論。反觀楊冪的昔日愛將迪麗熱巴躍升成了「流量女王」，更以熱搜上榜次數及網友討論量610萬擊倒楊冪的537萬，而楊紫及趙麗穎分別有528萬及223萬討論量；另一女星趙露思則以283萬擊退177萬的「勁敵」白鹿及142萬的虞書欣。熱度取勝，但網民對熱巴其實又愛又恨，日前她出席活動時獲安排一條Deep V長裙，但穿上時就刻意將胸口位置縫上，只晒美背，卻有網民留言：「不想露你就穿大T恤吧！太浪費這裙子了。」