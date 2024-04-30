劇情老土 邊睇邊鬧 《淚之女王》撼贏《愛的迫降》 爛尾結局收視稱冠

韓星金秀賢與金智媛合演的韓劇《淚之女王》前晚大結局，在一片負評中，收視仍大幅超越神劇《愛的迫降》紀錄，登上tvN韓劇收視No.1，全國約有639.9萬人收看這部爛尾劇！

由「雙金」金秀賢與金智媛合演的《淚》劇收視雖屢創新高，但劇情進入後半部已集齊「絕症、失憶、撞車」等老土橋段，口碑急瀉，前晚大結局編劇再加料，有奸角朴成勛綁架金智媛、金秀賢為「老婆」擋子彈受重傷等情節，讓劇迷以為自己在觀看14年前的舊劇。全晚「雙金」一場吻戲也沒有，結尾閃現2人帶着孩子一家三口重訪蜜月勝地，之後畫面跳至2074年，50年後，滿頭白髮的金秀賢到「老婆」墳前獻花，意味女方早一步離世，最後金智媛化作天使接走老伴。

眾怒難犯為金智媛延壽？ 一眾劇迷邊鬧邊睇，收視由上集21.05%狂飆至24.9%，觀看人數約639.9萬。「雙金」成功打敗型男玄彬與孫藝珍於2019年合作神劇《愛的迫降》結局21.7%收視紀錄，登上tvN最高收視韓劇No.1。但網民卻不收貨，紛紛留言鬧爆劇集爛尾：「邊個想睇墓碑結局？編劇不如封筆吧！」、「直接拍吻戲Happy Ending不行嗎？」、「很難相信是出自《迫降》及《來自星星的你》同一編劇！」不過，有網民之前劇透金智媛墓碑顯示她只活到2034年，劇組似乎擔心激嬲劇迷，將其壽命延長多40年。

另外，金秀賢為《淚》劇獻唱的插曲《求婚》於昨日推出，「雙金」早前則約定，若收視超越《迫降》便會向觀眾展示甜蜜互動。而繼「雙金」這對高顏值CP之後，劇迷最期待《星星》的全智賢回歸公仔箱，目前正與她合拍新劇《北極星》的拍檔姜棟元，昨日型爆現身新片發布會造勢！