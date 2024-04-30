暢所欲玄：土主信

土在五行大義中代表信，信者信用也、誠信也。土為固體不動，高大者為山脈、崇山峻嶺，次低者為山崗、山丘，最低者為平原大地。

土是不動的，除非是地震或是板塊移動，所以五行屬土的人一般都比較老實，默默地工作。

土地承載萬物，萬物也依附土地而生，五行中土剋水、木剋土，在命理上只是一種比喻取象而已，實則上樹木不依附土地怎能成長？水不依附土地怎可流動？故此，是三位一體，土無水不滋潤，土無木而鬆散。

屬土的人是會較為忍辱負重，比較捱得，不怕辛苦，做事不輕言放棄，會貫徹始終，也比較容易積聚財富，不會胡亂花費，較為謹慎而行。君不見很多實業家和有財富的人，通常都是比較有肉地，方方之面形，鼻子比較大和肉厚些，膚色也會黃黑些，此便是土型人之樣貌了。

土主信，故其人是十分講信用，但往往亦容易受不守信之人欺騙，所以屬土的人一旦遭人所騙，便一世也不相信此人，永生也不與其交往。

屬土的人平常是和藹可親的，正所謂是好好先生一名。但若一發怒便如地震一樣，山崩地裂，十分之可怕！

玄學家伍立群