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李元玲做打女 同吳建豪交手
內地動作電影《赴湯蹈火》日前在海南三亞正式開鏡，儀式上見到馬來西亞「鋼琴女神」李元玲的身影，她在社交網興奮宣布做打女。開鏡儀式上，李元玲的造型十足「盜墓者羅拉」，盡騷結實川字肌及豐滿上圍，而同場還有穿黑色緊身背心晒麒麟臂的安志杰，以及飾演全球通緝犯的吳建豪。
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