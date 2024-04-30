娛樂

滕麗名被質疑作大
藝人滕麗名最近為營養補充品牌續任代言人並拍攝新廣告，她熱愛滑雪、滑水、行山及踩單車，一直保養得宜，自爆被指「虛報年齡」的趣事：「放假去加拿大滑雪，被職員懷疑保險表格填寫歲數一欄屬虛報，職員對我真實年齡難以置信。」她分享逆齡心得是在生活與工作中取得平衡，而且要有良好的飲食習慣。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc