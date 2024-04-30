藝人滕麗名最近為營養補充品牌續任代言人並拍攝新廣告，她熱愛滑雪、滑水、行山及踩單車，一直保養得宜，自爆被指「虛報年齡」的趣事：「放假去加拿大滑雪，被職員懷疑保險表格填寫歲數一欄屬虛報，職員對我真實年齡難以置信。」她分享逆齡心得是在生活與工作中取得平衡，而且要有良好的飲食習慣。