收買幕後糟質陳懿德？郭珮文野外露出有「股」惑

「大騎樓港姐」郭珮文（Juliana）的「最強Body」一直是焦點所在，近日去印尼峇里旅遊的她來個大解放，在山邊出浴，更穿上比堅尼搔首弄姿。在高炒角度下，其豐滿上圍效果震撼，之後她再分享背面照，渾圓美股非常結實，實行胸股齊鳴，有網民留言：「想和你到峇里吹吹風！」

Juliana在無綫節目《福祿壽訓練學院》亦繼續搶Fo，前晚一集與陳懿德的奇裝異服成為討論焦點，當中德德的「黑面黑板」造型更是震驚全場。主持李思捷貫徹作風啄住Juliana：「你係咪收買咗製作組？上次德德已經好慘，今次仲慘到做黑板，你就做靚靚Miss，到底發生咩事？」未知是否被殺個措手不及，她全程面有難色，支支吾吾：「Er……」德德見狀即幫忙打圓場，卻遭思捷喊停，此時Juliana以一句說話KO思捷：「其實Professor Sau，你係咪嬲我呀？」思捷醒目接招：「我哋依家做緊節目，我嬲唔嬲你完全無關。」這段精彩對話贏得全場掌聲。

《逆天奇案2》收視升勢持續 另外，翡翠台公布上周收視，由陳展鵬及林夏薇等主演的《逆天奇案2》連續3周收視上升，跨平台直播收視最高21.9點，有142萬觀眾收看，較上周增逾4萬觀眾。至於《福祿壽訓練學院》最高收視為19.5點，有127萬觀眾收看。而根據CSM媒介研究廣東省收視資料數據顯示，《福祿壽》第2及第3集在廣東省的平均收看觀眾人數先後高踞綜藝類別Top 1。

郭珮文 郭珮文（左）扮靚靚Miss，陳懿德卻要犧牲靚樣扮黑板。