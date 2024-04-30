陳芳語陽光海灘大解放

在台灣發展的馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley）人靚聲甜，去年5月認愛「血肉果汁機」鼓手彥文後，獲得不少網友祝福。日前她與男友到海邊度假，她穿上藍色比堅尼大騷Quali，凹凸有致的曼妙身材360度展露無遺，網友紛紛留言激讚：「好浪漫的海邊！」、「自在又閃亮亮的Kim！」