中娛星動：北京豪宅7,200萬放售 汪小菲舊愛巢原封不動 大S私物任睇

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚風波鬧得滿城風雨，日前傳出汪小菲將過去和大S的北京愛巢出售。在賣房網站上可以看到屋內細節，裏面包括衣服等大量雜物都沒有收起，令網民暗諷汪小菲：「難怪T恤那麼皺！」

有網紅在社交網分享賣房網站上汪小菲的北京豪宅資訊，4室2廳格局，共212平方米，樓齡16年，開價6,600萬元人民幣（約7,200萬港元），直言屋內裝潢擺設都清楚可見：「非常有趣！因為他基本上都沒收！也就是說裏面的一切都是汪小菲和大S的用品。是真正的在參觀他家！他們看甚麼書、穿甚麼衣服、喝甚麼酒、家中擺設、廚具等等都看得到，大S的衣帽間還放着一堆高跟鞋和衣服。」

新歡與母有講有笑 見大S的私人物品全屋亂放，各處有瓶瓶罐罐等雜物，有網民突破盲點指：「為何不請助理收拾，難怪T恤那麼皺！」又直指屋內裝修屬土豪風。而該網紅更大爆汪小菲在北京買了另一套新房，甚至請來知名設計師設計。

而汪小菲早前宣布迎娶新歡Mandy，再做台灣女婿，日前更帶Mandy與母親張蘭一起到韓國，順道食燒烤，途中Mandy與張蘭有傾有講，十分投契，網民笑言：「不似大S跟張蘭一樣火星撞地球。」