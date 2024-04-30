秦沛終於飲到女婿茶 姜麗文玩「瞞婚」開P 谷心形胸出嫁

資深演員秦沛愛女姜麗文（Lesley）與圈外男友柏豪原定於2020年拉埋天窗，可是因疫情關係遲遲未搞儀式。原來她玩「瞞婚」，已於上月舉行婚禮，穿上婚紗的她谷出心形胸，斟茶給爸爸時氹得他笑到見牙唔見眼。

Lesley的婚禮一直只聞樓梯響，當大家都以為她尚未正式出嫁之際，原來她已經偷偷結婚一個月。昨日她晒出大批婚禮靚相，跟大家宣布喜訊！相中的秦沛相當興奮，笑到見牙唔見眼，笑瞇瞇地接過一對新人的敬茶，他望着女兒穿婚紗的樣子，眼中流露無限父愛。至於Lesley的谷胸Low Cut婚紗非常性感，大騷心形胸及玉背，優雅又夠索，其四叔姜大衞一家人亦齊齊到賀。

繼續工作未諗造人 Lesley接受本報訪問時透露，其實與老公早前已經簽字，但一直未舉行婚禮與斟茶儀式，上月如願以償與家人舉行小型派對兼婚禮，講明「Family Only」，她冧爆表示：「好感動呀，等咗咁耐先斟到茶，大家都覺得終於做到呢個儀式啦，so it's really really nice！我喊都係因為斟茶畀阿爸，同埋佢（老公）阿爸阿媽，因為大家都等咗咁耐，終於都嚟到嗰一刻就好感動。」問到是否準備生BB時，她說：「順其自然！我會繼續工作呀，太愛工作啦，唔會停！」