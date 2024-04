秦沛終於飲到女婿茶 姜麗文玩「瞞婚」開P 谷心形胸出嫁

繼續工作未諗造人

Lesley接受本報訪問時透露,其實與老公早前已經簽字,但一直未舉行婚禮與斟茶儀式,上月如願以償與家人舉行小型派對兼婚禮,講明「Family Only」,她冧爆表示:「好感動呀,等咗咁耐先斟到茶,大家都覺得終於做到呢個儀式啦,so it's really really nice!我喊都係因為斟茶畀阿爸,同埋佢(老公)阿爸阿媽,因為大家都等咗咁耐,終於都嚟到嗰一刻就好感動。」問到是否準備生BB時,她說:「順其自然!我會繼續工作呀,太愛工作啦,唔會停!」