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張馨予遊雲南晒仙氣
張馨予在雲南影靚相派福利。
內地女星張馨予婚後過住少奶奶生活，工作量雖然大減，但仍不時在社交平台分享生活日常。近日到雲南旅遊的她上載身穿民族服靚相，仙氣十足。她似乎對雲南情有獨鍾，距離上次到當地只是相隔兩個月，今次拍了一輯民族氣息濃厚的古典照，畫面唯美與自然環境相當配合。網民留言激讚：「這造型真的太美了，完美駕馭。」
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