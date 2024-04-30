娛圈單打：男神一人救全劇 收到咁貴有原因

話題韓劇《淚之女王》迎來大結局，雖然臨尾幾集劇情突然「大暴走」，被香港網民譏為「衰過TVB劇」、台灣網民斥為「突然變八點檔狗血劇」、韓國網民甚至嬲到爆粗，但一樣無阻此劇收視登頂，成為tvN史上最收得劇集。男神金秀賢今番復出，再次捲起現象級旋風，可謂盡顯身價！

難怪外傳金秀賢拍攝此劇酬勞，每集高達8億韓圜，即460萬港元，拍畢全劇共有7,500萬港元落袋，收入之高，僅次於《魷魚遊戲》的李政宰。以此劇後段劇情之「復古」、韓劇三寶「患癌、失憶、車禍」統統出齊，搞到觀眾媽聲四起觀之，若非靠金秀賢的名氣、演技一人救全劇，《淚之女王》能有如此熱度才怪。

男神「值租」之處，除了人畜無害的清秀靚仔樣，最重要還是細膩好演技。他在劇中集集都要喊，但不會流於千篇一律，每場喊戲都感染力驚人，連男觀眾都睇到眼濕濕，女觀眾更是一把鼻涕一把淚。網民紛紛認證，此劇愈往後劇情愈犯駁，睇到把幾火，但只要金秀賢出場，就能以演技平息怒火！

當然，女主角金智媛表現同樣出色，只是角色所限，大部分場口都係黑口黑面，不及「老公」搶鏡。其實金智媛自《繼承者們》和《太陽的後裔》後，每劇都擔正女一，只係欠一齣熱爆全亞洲的話題劇，現在終於等到，事業必定更上層樓。

嗱，八卦消息話呢兩位主角戲假情真，連終映採訪都雙雙缺席，避免露出蛛絲馬迹；更有神婆話兩位命宮非常夾，預言佢哋必成下一對玄彬、孫藝珍。是耶非耶？大家不妨等着瞧！