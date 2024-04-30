獨家訪問：期盼有代表作 胡定欣秘密練兵 重拾歌手夢

視后胡定欣演技精湛，近年演的角色備受讚賞，不過她對唱歌一直保持熱誠，近日趁未開劇就積極練歌，希望有一天會有自己的歌曲。

視后胡定欣、曹永廉、蔡潔及黃智賢等，日前出席一年一度的《新時代國際電視節》活動，眾人盛裝踏上紅地氈，當中勤做運動、身形Fit爆的定欣身穿一襲斜膊大露背的貼身晚裝亮相，充滿女人味。席上，她與曹永廉齊齊頒發「古裝最佳演員獎」及「現實題材劇集獎」。

定欣昨日接受本報獨家訪問時，坦言暫時未有接劇，加上這陣子的工作很多都與唱歌有關，所以正不停練歌及上堂。其實她一直希望在唱歌方面繼續有發展，16歲正式入行前曾參加無綫的新秀歌唱大賽，可惜當時未有入選，多年後則因為一張唱片公司的試音合約而參加TVB周刊的Cover Girl選舉，她坦言：「好鍾意唱歌，但唱歌真係好難，所以希望有多啲時間練習，累積多啲經驗。」說到她的歌藝已相當不俗，她說：「學唱歌就好似重新用另一種工具表達自己一樣，之前就係演戲，依家要了解多啲先知自己其實唱咩歌、點唱先好聽，期待有一日真係會有自己嘅歌。」

曹永廉柬埔寨登台 至於曹永廉受訪時表示今次是首次擔任頒獎嘉賓：「呢個頒獎禮舉行咗4年，同場有好多內地演員，自己攞過獎，就未試過頒獎，都係一個幾難得嘅機會。」他指現時正拍攝無綫劇集《執法者們》，稍後會跟李施嬅齊齊到柬埔寨登台：「最近好多藝人都有去當地登台，到時會唱幾首歌，自己已經準備好。」