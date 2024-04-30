自稱「大Loooooong9」 Edan否認有心挑機

Edan日前在社交網自稱「大Loooooong9」並解釋是「大鼻哥窿嘅傻9」，被指向男團LOONG 9挑機，他昨日在機場澄清：「絕對唔係！講吓笑，大家唔好咁認真。（LOONG 9簽名會取消咗。）唔關我事。」在旁的Stanley即對他說：「亂咁講嘢！」

談及不設送機，問會否不習慣沒尖叫聲？Edan說：「習慣，喺屋企都冇尖叫聲，咁遠嚟送機都辛苦，根本見唔到啲乜，收到晒大家心意。」問到日前帶妹妹「小如豬」跟ERROR成員肥仔跳舞，他表示要增進舞技：「大家都讚阿妹好有天分。（網民戥你擔心妹妹？）冇擔心佢，佢好乖，話冇乜男仔追，因為個個驚咗我，我阻嚇性幾大，各位男仔小心啲！（男友要畀你過目？）想像唔到，佢都咁大個，都正常，開心最緊要。」