手握15廣告登頂 車銀優狂舞爆鈕 騷肌登熱搜

近年積極操肌的韓國「臉蛋天才」車銀優，日前在香港舉行亞洲巡迴見面會時加碼派福利，演出期間他的恤衫鈕扣自動爆開，結實腹肌令全場尖叫不絕！

韓團ASTRO主將車銀優今年2月在首爾舉行Solo見面會，隨後移師日本及星、馬、泰等地，上周五他於亞博與港迷見面，進行亞洲巡迴的尾場演出。除了例牌展示唱功及舞藝之外，車銀優在身穿白恤衫表演歌曲《Fu*king great time》期間，其歌衫鈕扣突然爆開，但他如常跳唱，意外露出的肌肉震撼全場，相關爆肌照及視頻還在網上瘋傳，令此事登上社交平台的熱搜。

車銀優近年主演《我的ID是江南美人》、《女神降臨》及《美好世界》等人氣劇，成功吸納不少劇迷，人氣早已凌駕於10年前憑韓劇《繼承者們》爆紅亞洲的「長腿Oppa」李敏鎬。相比起於社交網擁有3,515萬人追隨的李敏鎬，車銀優以逾4,467萬的粉絲數量冠絕當地男星，其代言品牌亦增至15個，力壓手握11個廣告的李敏鎬，登上「廣告天王」寶座。

泫雅6月襲港放「彈」 此外，下月也有不少韓星來港吸金，包括男團TREASURE及靚聲天后IU。將於本周回歸的性感女神泫雅，則於6月1日接棒「胸」襲香港，參加《WATER BOMB》潑水音樂節，大玩濕身與港迷歡度炎夏。至於人氣女團LE SSERAFIM早前演出美國大型音樂騷後被批唱功不濟，日本成員宮脇咲良事後發文死撐，惹來更多抨擊。昨日組合到內地青島舉行簽售會，宮脇咲良出發時頭耷耷，疑受負評影響心情。