暢所欲玄：知者知之，不知者白癡

人海茫茫，狼在兩旁，大千世界，毒蛇隱藏。

香港政府最近用水果「提子」來提醒大家慎防被騙。為甚麼坊間有那麼多層出不窮的騙局，多年來都不能除卻？

所謂「橋不怕舊，最緊要受」，騙徒好懂得捉心理，舊雖走，新又來，除非這種敗類主動收手，但因他們已習慣用這樣伎倆得到財富，所以你會在坊間見到某些人不停借用明星名人造勢來吸引信眾。

至於那些信眾好多時叫也叫不醒，因其思維已被對方綑綁了，年年奉獻，到頭來是奉獻者肥抑或受獻者肥？

這類人不用批八字，大部分不在運中，癡癡呆呆不能自拔，只能嘆一句：「共緣共孽吧！」講甚麼只會跟你辯駁，上文主題為「自省」，當一個人自以為是，甚麼都不是，神棍騙徒看準這一點，就可以讓自己財富滾滾來。

怎樣改運？先要放下自我執着，在風雨中，你可跟它拼嗎？人有人運，家有家運，地有地運，國有國運，有誰可告訴我，每年花萬元去買些物品來，就可以改變命運。其實從八字已看出，當你大運到，自然得心應手。

堪輿學者元海