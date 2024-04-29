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賴可LIKE 椅子舞騷身材
台灣職棒「味全龍」早前舉行年度主題活動，人氣成員賴可LIKE化身火辣誘人的性感小野貓登場，穿上平口小背心谷盡E Cup上圍外，又大跳椅子舞盡騷玲瓏浮凸身材，性感度爆棚的舞姿相當震撼眼球！
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