中娛星動：疑揭與蕭亞軒決裂真相 楊謹華感觸：回不去了！
台灣女星楊謹華於內地真人騷中真情剖白，自爆曾有一段「回不去的友情」，引起全城揣測，將矛頭直指昔日閨蜜天后蕭亞軒，更疑揭破多年的決裂之謎！
楊謹華近日參加內地選秀節目，自爆友情是自己生命裏很重要的事情，小時候還會將友情放在第一位。她在言談間突然感慨表示：「有很好的那個朋友，但因為我覺得人都會長大，而且你經歷很多事情，自己也會去想，有時候你跟她不是在同一個起跑點的時候，就會覺得我想要成長、我想要改變。」並指曾經想修補關係卻無濟於事：「我們中間就發生了一些事情，但我覺得那些事情，會讓我們回不去，我其實真的有想要挽回，但很多東西都回不去了。」又坦言：「會有遺憾，但生活圈不一樣就不勉強，我非常希望她可以過得很好。」
簽約問題成導火線
此話一出，即令網民聯想到天后蕭亞軒，事實上楊謹華和蕭亞軒曾是演藝圈中知名的閨蜜組合，兩人的情誼長達16年，卻在2017年決裂。有傳當時蕭亞軒和前經理人反面沒有續約，未料楊謹華卻立即與對方簽下協議，讓蕭亞軒感覺被背叛。雖然蕭亞軒曾嘗試說服楊謹華，但可惜未能挽回其心意，最終雙方的友誼因此生變，逐漸減少聯絡，甚至連在社群媒體上都沒有互動。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240429-0429_00282_041/中娛星動：疑揭與蕭亞軒決裂真相--楊謹華感觸：回不去了！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：