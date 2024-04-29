中娛星動：疑揭與蕭亞軒決裂真相 楊謹華感觸：回不去了！

楊謹華近日參加內地選秀節目，自爆友情是自己生命裏很重要的事情，小時候還會將友情放在第一位。她在言談間突然感慨表示：「有很好的那個朋友，但因為我覺得人都會長大，而且你經歷很多事情，自己也會去想，有時候你跟她不是在同一個起跑點的時候，就會覺得我想要成長、我想要改變。」並指曾經想修補關係卻無濟於事：「我們中間就發生了一些事情，但我覺得那些事情，會讓我們回不去，我其實真的有想要挽回，但很多東西都回不去了。」又坦言：「會有遺憾，但生活圈不一樣就不勉強，我非常希望她可以過得很好。」