唱印尼歌進軍新市場 炎明熹冒雨出巡打卡 封「暴風女神」

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）昨日冒雨現身粉絲應援活動，獲封「暴風女神」，由於該區正是外籍工人姐姐聚集地，她笑言要發展印尼及菲律賓市場，並即興唱了幾句印尼歌騷Quali！

Gigi近日推出新歌《還有一艘救生艙》，粉絲為她安排了巴士應援，昨日她現身中環與應援巴士打卡，獲近兩百粉絲冒雨到場支持。身穿露腰裝的Gigi向粉絲致歉：「要大家落雨到場真係唔好意思，我個Fans Club出咗個晴天Gigi，類似晴天娃娃，因為我10次有8次出活動都落雨，佢哋叫我做暴風女神，真係好應驗，之前我個演唱會有諗過喺西九嘅室外場搞，但諗到4月都係經常落雨，所以都係唔好博。」她又指試過在內地冒着大雨表演。

問到她為何選擇星期日在外籍工人姐姐聚集的中環區打卡，Gigi笑言如果可以吸納她們做粉絲也不錯，並隨即唱了幾句印尼歌，她解釋：「我以前有個印尼嘅工人姐姐照顧我，佢對我非常好，佢依家喺親戚家打工，我都想同佢合作。（合作唱歌？）佢唱歌好好聽，佢經常唱K，所以我記得佢唱嘅印尼歌，我要打開印尼市場，好好加油。之前有個菲律賓影帝嚟香港，好多姐姐鍾意，我都要向佢學習。」

趕返港遇大塞車 Gigi透露前一晚剛由汕尾返港，前往乘高鐵途中因暴雨而大塞車：「我真係未見過世面，今次見到有消防員用救生艇去整渠，我都想落車睇吓，我將來屋企都要自備救生艇，真係《還有一艘救生艙》！」講到好友姚焯菲（Chantel）返港兩周後又離港，Gigi坦言只在演唱會上見到對方，後來因要回鄉下，故錯失跟對方飯敍的機會。