佘詩曼3次捱罵 助演技成長

視后佘詩曼（阿佘）早前接受鄭丹瑞訪問，自爆入行以來曾有3次被罵的經歷，令她至今印象深刻。她憶述第一次是當年仍未卸任港姐時客串劇集，當日準時到場，卻被PA（助理編導）無理責罵：「佢話『叫你早啲又唔早啲』一路鬧鬧鬧。」又向只得一句對白而未有帶劇本的她發難：「佢一個劇本飛埋嚟，講唔知乜乜乜好核突嗰啲嘢啦，我覺得好侮辱嘅其實。」她指雖然想喊，但忍到收工上的士才爆喊。之後她接到當時港姐保母Rosa的電話，原來有途人目擊她被辱罵，致電無綫投訴，事後該PA亦調離該劇組。