佘詩曼3次捱罵 助演技成長
視后佘詩曼（阿佘）早前接受鄭丹瑞訪問，自爆入行以來曾有3次被罵的經歷，令她至今印象深刻。她憶述第一次是當年仍未卸任港姐時客串劇集，當日準時到場，卻被PA（助理編導）無理責罵：「佢話『叫你早啲又唔早啲』一路鬧鬧鬧。」又向只得一句對白而未有帶劇本的她發難：「佢一個劇本飛埋嚟，講唔知乜乜乜好核突嗰啲嘢啦，我覺得好侮辱嘅其實。」她指雖然想喊，但忍到收工上的士才爆喊。之後她接到當時港姐保母Rosa的電話，原來有途人目擊她被辱罵，致電無綫投訴，事後該PA亦調離該劇組。
第2次被鬧則是當年拍古裝劇《雪山飛狐》後，首次演時裝劇時被導演當眾大鬧：「依家唔係拍緊古裝呀！」她直言好尷尬，但開始改善自己的演繹方法：「我好多謝佢嘅，雖然有少少瘀。」至於第3次就是憑《十月初五的月光》奪獎後，自覺演技成熟，但有一日突然被高層曾勵珍召見：「佢話『做咩呀，覺得自己好識做戲呀？好叻喇？』」被當頭棒喝的她即自我檢討：「由嗰次開始我就好慎重咁去研究每一個角色嘅變化。」
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