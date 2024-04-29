張敬軒計劃做馬主 想開「音樂」農場

歌手張敬軒為賽馬活動擔任表演嘉賓，透露平日會小注怡情兼運氣不俗，自爆想做馬主，更已為愛駒改好名字，他揚言人生目標是開農場飼養各式動物，每天以歌聲跟動物交流。

張敬軒、女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）及王家晴（Candy）等昨日現身沙田馬場擔任表演嘉賓，張敬軒指平日有小注怡情，眼光亦不俗：「有時同啲世叔伯夾份投注都冇搭沉船，有斬獲嘅。」他笑言主要是娛樂一下，藉此與世叔伯們聯繫感情。他透露有意思成為馬主，更已替未來愛駒想好名字叫「軒軒有力」，但笑指要先養掂自己。他又透露十分喜歡動物，人生目標是想開農場：「養唔同嘅動物，原來動物係鍾意聽歌，我試過喺騎術學校向佢哋唱《酷愛》，佢哋會行埋嚟聽，唔知係咪以為我求偶，哈哈！」

COLLAR遇地震猶有餘悸 同場3位COLLAR成員表示早前到台灣進行拍攝時，經歷了花蓮大地震的餘震，坦言被嚇驚，Day說：「出去食早餐，突然見到天花啲燈不停搖晃，嚇到我即刻匿入枱底。」Ivy則表示當時仍在酒店熟睡：「瞓瞓吓震醒咗，嗰下仲以為自己坐緊架貨車，搖得好勁。」而正在考試的Candy指當時在港，但亦即時發訊息慰問Ivy，得知大家平安才放心。