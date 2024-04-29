神隱天后

當年紅極一時的樂壇天后包括王菲、彭羚和關淑怡神隱多年，久未復出，但她們唱過的經典歌曲至今仍為人津津樂道，而隨着一代天后林憶蓮再踏舞台，粉絲重拾希望。

王菲 現年53歲的王菲入行逾30年，自2005年宣布無限期休息後，已有10多年沒有推出新專輯，不過即使如此，她依然是娛樂圈的焦點人物。她更於2014年與比她細11歲的謝霆鋒來個「世紀復合」轟動全城，而她的音樂才華仍然是令人望塵莫及。

彭羚 在90年代獲大批粉絲追捧的彭羚，唱紅了《如夢初醒》、《囚鳥》等經典歌曲，不過在當紅之際，她於1998年嫁給音樂人林海峰，婚後將重心轉移至家庭，逐漸減少公開演出，林海峰被指將彭羚「私有化」，數度禁止太太復出，直至2012年，彭羚應好友黃偉文邀請擔任演唱會嘉賓，成全城熱話。

關淑怡 關淑怡在1989年以一曲《難得有情人》走紅，其後亦有多首膾炙人口的歌，不過2020年卻爆出與合作多年的唱片公司鬧不和，她在社交平台表示經過深思熟慮後，決定退出樂壇，從此絕迹香港娛樂圈。