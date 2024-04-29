重踏紅館試水溫夠Bra辣 林憶蓮出山緊張 唱到喊

天后林憶蓮神隱4年，期間有指她移居英國照顧女兒甚至退出樂壇，直至近日她終「復出」踏上紅館舞台，唱足個多小時更3度落淚，場面感人。剛度過生日的她透露「換髮型改新形象」，獲不少粉絲派Like大讚凍齡。

剛過去的4月26日是林憶蓮58歲生日，由於已答應為前晚於紅館揭開序幕的香港管弦樂團50周年音樂會《港樂50．友弦樂聚》演出，故一直忙於做準備工夫。今年她雖然未有大事慶祝生日，但卻不忘於社交平台晒出一段影片分享道：「換個髮型慶生！」不少網民對她的新形象讚口不絕：「好顯年輕，皮膚好好！」、「林憶蓮襟睇，唯氣質不老！」

其實神隱超過4年的憶蓮一直行蹤成謎，年前其好友兼音樂人杜自持曾公開透露她身處英國：「佢同囡囡喺一齊，依家非常舒服同安樂，以佢嚟講人生最重要就係個女！」期間憶蓮曾拍視頻為契爺胡楓的演唱會打氣，對於契女被傳已決定退出樂壇，當時連胡楓亦不知情，且大感可惜：「佢唱歌咁好，希望佢唔好（退出）啦，佢唔再開演唱會實在太浪費！」

直至月前憶蓮突然宣布「復出」，有指她計劃稍後舉行演唱會！前晚她「試水溫」參與港樂音樂會的演出，同場還有已多年未有合作的老拍檔倫永亮（Anthony），以及新一輩歌手馮允謙、雲浩影及涂毓麟等。音樂會中段時憶蓮與Anthony齊齊現身，一身西裝褸配透Bra上衣打扮的憶蓮風采依然，在演繹《早晨…》和《依然》後，螢幕播出1988年她在紅館開騷、Anthony現身幫忙時二人的清澀模樣，頓時勾起集體回憶，憶蓮直言「再講想喊」。

馮允謙怕醜唔敢撩傾偈 是晚憶蓮落力唱足個多小時，先後演繹歌曲包括《滴汗》、《黃昏》、《微雨撲巴黎》、《逃離鋼筋森林》及《芝加哥的故事》等，令人聽出耳油。而演出到尾聲時，憶蓮唱到已故著名填詞人的作品時，忍不住先後3度落淚，上演一齣「淚浸舞台」，有男觀眾大喊鼓勵她加油，最後眾星合唱《千個太陽》為音樂會畫上句號。

完騷後Anthony透露憶蓮因要灌錄新唱片，故演出後即離開趕往錄音。問到憶蓮重返紅館有否緊張？他代答：「佢有少少緊張，因為4年冇唱，佢同我講死都要企喺琴邊，望住我就定啲。」他指今次音樂會成就了大家的集體回憶：「依家做最適合，10年後就未必有魄力嘞！同憶蓮相識37載，識到呢個朋友一生無悔，好感性好照顧人，隔日就煲補氣湯我飲。」至於馮允謙則指自己在旁看憶蓮綵排好驚喜，但因怕醜未有趨前打開話匣子。