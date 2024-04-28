中文台節目表 翡翠台
8:30 新幹線戰士Z
9:30 橘色榮耀！
10:00 闇影詩章
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 一屋老友去旅行
11:55 宣傳易
12:00 阿爺廚房
1:00 午間新聞
1:15 不可能任務
2:20 仨心友行3
3:20 甜心先生
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 爆旋陀螺Ⅹ
5:30 櫻桃小丸子
6:00 美食中國
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 警聲百二秒Ⅱ
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 福祿壽訓練學院
9:30 芷珊約您
10:30 J Music
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 雙星報喜（PG）
12:30 宣傳易
12:35 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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