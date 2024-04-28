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伊織萌再襲港吸金
日本神級Cosplayer伊織萌，近年在寫真界人氣高企，她去年夏天來港出席動漫電玩節活動，造成萬人空巷的墟冚場面。食過翻尋味的她，不足一年再來港吸金，宣布本月30日為電玩遊戲《崩壞：星穹鐵道》舉行香港粉絲見面會，翌日則亮相香港主題公園合作舉行的活動，屆時她會Cosplay示人，滿足一眾粉絲。
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