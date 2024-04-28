宋江當兵爆脫粉潮 Fans轉冧邊佑錫

韓星宋江於本月初入伍不久，便已「男神」地位不保，粉絲極速變心，轉投憑爆冷Hit劇《背著善宰走》彈起的男星邊佑錫懷抱，他更踢走宋江榮登劇迷「4月新寵」，升呢新一代男神！

韓劇粉絲向來換畫速度快得驚人，年初憑韓劇《與惡魔有約》人氣爆燈的宋江，於本月2日入伍，令粉絲有如失戀般心情低落，但事隔數天，不少粉絲已「變心」，轉冧主演奇幻穿越劇《背著善宰走》的男星邊佑錫，更紛紛留言說：「宋江請放心當兵，有『善宰』陪我了！」邊佑錫隨即被劇迷封為「4月老公」，其社交網自劇集於本月8日啟播至今，暴漲近150萬追隨者，走勢凌厲！

改編自網絡小說的《背》劇，講述女主角金惠允為改變偶像歌手自殺悲劇，由2013年穿越至2008年，即2人就讀同一所高校的時期，並譜出一段浪漫愛情故事。模特兒出身的32歲男星邊佑錫身高1米89，扮演超齡高中生毫無違和感，更與身高1米60的27歲金惠允形成「最萌身高差」。劇中曾是游泳健將的他除了奉旨晒肌，又分飾高中生及偶像歌手兩角，展現純情與型格雙重魅力，迷倒大批劇迷。他前年曾跟《與》劇女星金裕貞合作韓片《20世紀少女》，但出道8年的他，至近期才初嘗走紅滋味，而其最大優勢便是10年前已完成兵役。

金秀賢現身劇集終映宴 另外，宋江入伍前為雜誌拍攝寫真，示範休閒服飾展現時尚魅力；金裕貞則在劇集播畢後狂接廣告吸金，散發女神氣質，同時保持人氣。至於同樣近期熱播的韓劇《淚之女王》將於今晚大結局，金秀賢與金智媛昨日在首爾參加終映宴，吸引大批傳媒及劇迷追星。