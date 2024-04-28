暢所欲玄：巧選時尚太陽鏡促進運程

在旅遊或外出時，不少人喜歡佩戴太陽鏡，除了保護眼睛外，還可促進人的運程，帶來財運和桃花！

根據喜用神選擇眼鏡外形

我們以各人出生的四時來分析五行屬性。春天出生的人，喜用神是金和土，夏天出生的人喜用神是水和金、秋天出生的人喜用神為火和木，冬天出生的人喜用神為土和火。根據眼鏡外形與五行的關係，不同季節出生的人應該選擇不同形狀的眼鏡，這樣才能改變人的運程。四時出生的人，選擇眼鏡的外形應如下：

春天出生的朋友選擇圓形和正方形；夏天出生的朋友選擇波浪形和圓形；秋天出生的朋友選擇三角形和長方形；冬天出生的朋友選擇正方形和三角形。

選擇有利鏡框的顏色

此外，鏡框顏色的選擇也需要講究。春天出生者：白色、金邊的鏡框可以提升運程，黃色、棕色的鏡片是不錯的選擇。夏天出生者：選擇藍色和黑色邊框或者鏡片，可促進運程，白色和金邊的邊框也不錯。秋天出生者：宜選用紅色、紫色、青色、綠色做鏡片，可促進運程。冬天出生者：選擇紅色、紫色效果最好，黃色、棕色也是不錯的選擇。

玄學名師黃楚淇