網民驚呼：1秒以為係 孫慧雪谷胸吸金 撞樣韓韶禧
藝人孫慧雪於2016年下嫁圈外丈夫Edwin後，育有兩子，生活幸福美滿，細仔Rian去年7月出世，她產後即極速收身成功。擁有33C好身材的她，早年曾推出寫真，被封為宅男女神。前日她在社交平台分享為美容中心拍攝的廣告花絮照，以性感低胸透視裝上陣，狀態大勇，豐滿身材相當養眼，令不少網民睇到嘩嘩聲，大讚她得天獨厚，產後身材零走樣，Fit到漏油！
妝容激似99%
不少網民感其造型照妝容有點面熟，指她與外表甜美、憑韓劇《夫妻的世界》「最美小三」角色走紅的韓星韓韶禧「撞樣」，紛紛留言表示：「1秒以為係韓韶禧」、「我以為韓韶禧拍廣告」、「的確相似度有99%」。雖然韓韶禧早前因認愛韓星柳俊烈引起軒然大波，不過其事業很快重回正軌，人氣依舊強勁，仍然是不少人心中的女神！今次孫慧雪獲網民大讚跟韓韶禧似樣，當然非常開心啦！
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