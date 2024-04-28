網民驚呼：1秒以為係 孫慧雪谷胸吸金 撞樣韓韶禧

藝人孫慧雪於2016年下嫁圈外丈夫Edwin後，育有兩子，生活幸福美滿，細仔Rian去年7月出世，她產後即極速收身成功。擁有33C好身材的她，早年曾推出寫真，被封為宅男女神。前日她在社交平台分享為美容中心拍攝的廣告花絮照，以性感低胸透視裝上陣，狀態大勇，豐滿身材相當養眼，令不少網民睇到嘩嘩聲，大讚她得天獨厚，產後身材零走樣，Fit到漏油！