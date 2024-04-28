獨家專訪：淡出娛圈 做人妻逾10年 關秀媚驚爆離婚：學識同自己和解

第一代「晶女郎」關秀媚（Shooky）淡出娛圈18年，仍不時成為網上話題。狀態大勇的她，日前接受本報獨家專訪，激罕談及感情事，原來她與李煒尚曾秘婚超過10年，更驚爆兩人於3年前已結束了16年的感情，現處於單身狀態！

Shooky向來在感情事上保持低調，今次難得接受專訪，被問到是否仍與演員李煒尚愛情長跑中？性格爽朗的Shooky大方回應已經落幕的婚姻故事：「我以前極少講感情事，再加上淡出娛圈，就連結婚都冇講，但依家既然問到，都冇必要隱瞞，呢件事（指離婚）我已經放下咗。（係咪出現第三者？）有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。（準備好再拍拖未？）冇刻意諗，隨緣自在。」

重新出發充實自己 Shooky曾憑電影《每天愛您8小時》入圍台灣金馬獎最佳女配角，多年來亦有不少導演想與她合作，她直言兩年半前曾有一個劇本令她印象深刻，可惜當時自己不在狀態，只能忍痛婉拒：「除咗要適應新生活，差唔多同一時間，我有兩隻收養咗好多年嘅流浪貓喺短短兩個月先後離開咗我，當時覺得好傷心，成個人都好亂，亦覺得要停一停，要先照顧好自己嘅身體，思想要積極。經歷咗咁多嘢，我都只係同一個閨蜜講咗，佢話我處事成熟、冷靜咗。」

經過一番休息，Shooky現時重新出發，近年積極學習電腦、普通話，以及不停了解外國產品，她謂：「其實我一直都有做唔同類型嘅投資，以前股票、地產，亦有引進一啲外國嘅優質產品嚟香港，我唔係淨係攞錢出嚟投資，係會落手落腳做，力不到不為財，希望下年香港嘅經濟會好。」