全力搏殺 向音樂進攻 深陷韓國男神魅力 林愷鈴擇偶禮貌第一

林愷鈴表示未有時間與兩位韓國型男好好交流一番，不過就大讚他們非常有禮貌，自言懂禮貌是自己選擇戀愛對象的首要條件。問到可會想挑戰出演戀愛真人騷？林愷鈴笑說：「後生乜都要試，不過真人騷好難，一邊要真性情一邊又要交戲。」又指因為現在多了一個歌手的新身份，所以會對音樂題材的節目更加感興趣，並直言現階段以工作為先，不會過於注重戀愛方面的事情。