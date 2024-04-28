全力搏殺 向音樂進攻 深陷韓國男神魅力 林愷鈴擇偶禮貌第一
藝人林愷鈴前晚與兩大韓國型男一同出席活動，愷鈴大讚對方非常有禮貌，還笑言具備良好禮儀是其擇偶的首要條件，又指不敢參加戀愛真人騷，怕要長期交戲。
藝人林愷鈴、台灣歌手婁峻碩、韓國綜藝節目《單身即地獄3》中的兩大男神朴民奎和孫源翊以及日本雙胞胎藝人鈴木姊妹於前晚出席活動。
林愷鈴表示未有時間與兩位韓國型男好好交流一番，不過就大讚他們非常有禮貌，自言懂禮貌是自己選擇戀愛對象的首要條件。問到可會想挑戰出演戀愛真人騷？林愷鈴笑說：「後生乜都要試，不過真人騷好難，一邊要真性情一邊又要交戲。」又指因為現在多了一個歌手的新身份，所以會對音樂題材的節目更加感興趣，並直言現階段以工作為先，不會過於注重戀愛方面的事情。
朴民奎情迷港產片
另外，朴民奎和孫源翊趁今次活動首次來港，朴民奎自言很喜愛香港電影，一踏上這片土地就猶如置身於香港電影之中，非常夢幻，而孫源翊則指香港人非常友善，亦期待有機會狂擦香港美食。
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