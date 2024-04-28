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龍門陣
糖妹填詞被彈老土
林一峰與糖妹亦師亦友，稍後更會合作。
歌手林一峰舉行歌詞展，糖妹昨日前往捧場，她透露與對方非常有淵源，因一峰是其結他啟蒙老師，早於16歲出席唱歌活動時已認識，更獲贈親筆簽名結他譜，雙方接下來會有深度合作。問到可會學填詞？糖妹笑言難度高：「我之前試過，畀林一峰笑我啲字好老土，佢係一個好緊貼潮流嘅人。」並大讚對方是好朋友及人生導師。
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