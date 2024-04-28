中娛星動：疑宣示主權趕絕「新歡」Baby 范冰冰突晒定情石 同李晨復合？

內地女星范冰冰曾與男星李晨拍拖4年，近日李晨傳與《奔跑吧》拍檔Angelababy由朋友升呢戀人，此時冰冰卻突然網晒當年李晨所送的定情信物，惹來復合疑雲！

范冰冰與李晨於2015年公開戀情，2017年李晨更於派對上跪地求婚，令冰冰感動落淚，怎料冰冰翌年爆出逃稅風波，雖然李晨不離不棄，但最終還是未能共患難到老，2019年宣布分開，令Fans大感惋惜。

分手後，兩人一直保持單身，不過近日李晨被傳與Baby由10年友情轉化成愛情，因他們在內地綜藝節目《奔跑吧》系列合作長達10年，鏡頭內外均表現出深厚感情，曾多次一同參與活動，加上Baby與黃曉明離婚後亦感情生活空白，故網民猜測兩人突然撻着亦非不可能。

心心Emoji惹遐想 就在兩人戀情傳得鬧哄哄之際，冰冰突然在社交網晒出李晨當年所送的定情信物心形石，即時成為網民熱話，估計她已跟李晨復合，故出招宣示主權！其實李晨向來喜歡送心形石告白，歷任女友都曾擁有，當然冰冰也不例外。

冰冰漏夜貼出照片，將心形石放在鮮花及她的靚相前面，寫道：「晚安，在平凡日子裏……」並加上3個心心Emoji，難怪令人有無窮聯想！不過網民似乎唔多Buy，紛紛留言：「姐，你不是對心形石頭過敏的嗎？」、「女王不要告訴我，你跟某個人復合了，你才發的這個。」