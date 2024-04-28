林峯特訓嘔上癮 馬拉松式捱打

林峯在新片由頭打到尾，令人耳目一新，事前特訓一個月的他，自爆首日已操到癲，在彌敦道拍攝狂奔戲時更跑到嘔，但相當享受，還笑言拍上癮。

林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑在新片《九龍城寨之圍城》打到飛起，為應付拳拳到肉的打鬥戲，「4兄弟」事前接受一個月特訓，林峯自爆第一日已練到癲：「跑步、跳、碌地練一個鐘先練設計動作，拍攝最長試過打咗廿幾個鐘，大結局大場面拍咗十幾日！」由頭打到尾的他自嘲被人打得最多，在彌敦道被追殺一幕更跑到嘔：「畀唔同角色打，仲要喪跑，喺彌敦道出盡力真跑，好似不停100米衝刺，連武師都跑到嘔，跑兩、三次已經死咁滯。」

劉俊謙無意接班 運動員出身的胡子彤體能好，但也要苦練：「鏡頭前出一拳好似好簡單，但拍出嚟感覺有力就要練，今次係硬橋硬馬，又要用日本刀，要花時間鑽研點樣做得似。」首次拍動作戲的劉俊謙由零開始練習：「動作係假，要做到真需要好多訓練，練完體能練拳腳，再練蝴蝶刀，抖都冇得抖！」張文傑則笑指武指看見他們達到要求便會加招式，似測試大家極限。

拍動作戲受傷已變成日常，傷得最重的是林峯與胡子彤，一個內傷一個外傷，胡子彤下巴見骨縫了十多針，林峯則右腳十字韌帶斷了一半。談及成為動作電影接班人，張文傑有信心大家可以做到，劉俊謙則覺得他會是動作演員的另一個新世代：「唔係要接大哥大班（指洪金寶），接班概念好大壓力，亦冇得重複。」胡子彤相信新片能令更多人相信香港動作片可以延續，林峯則笑言拍上癮，可以為動作片嘔多一個月！