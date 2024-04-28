前「天王嫂」、名模樂基兒（Gaile）走出離婚陰霾後狀態大勇，不時性感上陣晒Body，日前分享新一輯火辣照就挑戰尺度，激罕半裸上陣，只以單手環抱胸前，曼妙曲線一覽無遺。雖然Gaile的體態略為豐腴，但自然的健康美態更為引人入勝。