「聲夢幫」戥可憐 姚焯菲升U闖情關

此外，Chantel透露同晚離港返回新西蘭，並分享今次回港最開心的事：「錄咗一首新歌，係慘情歌，比預期錄得好同投入到首歌。（靠自身經歷投入？）冇，我睇好多愛情片，同埋要靠少少幻想。」問到可會渴望愛情？她坦言現時整個腦海只顧着讀書：「希望讀好書先，入大學再諗。」問到此行可有跟After Class成員見面？她稱只見了炎明熹，而鍾柔美及詹天文要考DSE，所以不便打擾，但就有傳短訊為她們打氣。活動上，Aska騷肌跳唱快歌，透露為配合形象而落力操肌，加上將與弟弟拍攝旅遊節目，不想被身形健碩的弟弟比下去。