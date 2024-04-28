「聲夢幫」戥可憐 姚焯菲升U闖情關
《聲夢》歌手姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）、林智樂及孫漢霖，昨日出席商場活動獻唱新歌。提到同是《聲夢》出身的冼靖峰所屬的LOONG 9臨時取消首個公開活動，Chantel稱不知情，相信對方也要等公司安排，而Aska與Sherman感到驚訝，並反問：「點解？」Sherman戥對方慘，表示會傳短訊問候。
此外，Chantel透露同晚離港返回新西蘭，並分享今次回港最開心的事：「錄咗一首新歌，係慘情歌，比預期錄得好同投入到首歌。（靠自身經歷投入？）冇，我睇好多愛情片，同埋要靠少少幻想。」問到可會渴望愛情？她坦言現時整個腦海只顧着讀書：「希望讀好書先，入大學再諗。」問到此行可有跟After Class成員見面？她稱只見了炎明熹，而鍾柔美及詹天文要考DSE，所以不便打擾，但就有傳短訊為她們打氣。活動上，Aska騷肌跳唱快歌，透露為配合形象而落力操肌，加上將與弟弟拍攝旅遊節目，不想被身形健碩的弟弟比下去。
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