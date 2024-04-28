勢逼MIRROR 強攻「姜濤灣」 LOONG9頭炮失威 見面會臨陣撻Q

LOONG 9簽名會臨時煞停，粉絲難免鼓譟。

由無綫全力打造的男團LOONG 9，成軍後即被視為MIRROR的勁敵。LOONG 9原定今日踩入MIRROR人氣王姜濤的「地頭」銅鑼灣首辦拍手簽名會，惟前晚突然以「不可抗力的原因」為由煞停活動！網上傳出多個「撻Q真相」，「LOONG粉」嬲到爆粗，「鏡粉」卻笑言「大半條過江LOONG不及地頭蟲」！

參加無綫選秀節目《亞洲超星團》誕生的LOONG 9，12位成員來自內地及香港，包括奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，與男團MIRROR同樣歌精舞勁，而且平均歲數更年輕，人氣登頂指日可待。成軍約個半月的LOONG 9，原定今日總動員在銅鑼灣商場舉行首個拍手簽名會，與500位「LOONG粉」近距離接觸兼有肌膚之親。活動票價為580港元，而內地粉絲透過內地音樂平台訂飛前，要先支付逾280港元的訂閱費，換言之比MIRROR去年5月假啟德郵輪舉行、門票收480港元的首個官方歌迷聚會《Hi MIRO見面會》更貴。

粉絲群起炮轟 據知LOONG 9的簽名會門票銷情不俗，不過前晚深夜，主辦方突然公布：「由於不可抗力的原因，未能如期舉辦活動，對於此事，給大家造成不便，非常抱歉。」並指活動將延期，但未有透露確實補辦日期，只表示粉絲可保留門票日後再使用或選擇退票。LOONG 9官方社交網隨後再發文：「各位粉絲朋友們，十分抱歉！臨時接到主辦方通知，很遺憾無法與大家準時相見，我們懷揣期待，希望盡快能在中國香港與大家見面！」

雖然LOONG 9發聲安撫，但粉絲依然不能接受，為12子出師不利而大表心碎及失望。當中一批來自外地的粉絲怒不可遏，在網上炮轟主辦方臨急通知構成極大不便，因不少人已抵港租住酒店，亦花上時間準備應援，他們留言怒斥：「你有冇諗過幾多海外粉絲買晒酒店嚟香港，你哋係咪XX」、「笑話，希望主辦方畀番個合理交代同安排」、「拜託LOONG 9盡快交代再次來港的日程，歌迷、粉絲都需要準備的吧，全天候得閒」等。

網上流傳多個煞停活動的說法，有指門票偏貴導致銷情未如理想，亦有指雖然臨近五一假期，但不少內地粉絲於4月28日仍要返學及上班，故未能來港支持。不過，有指真正原因是有成員的簽證未獲批，所以未能全員來港出席見面會，而活動其實已成功賣出9成門票。

不少「LOONG粉」要求主辦方盡快作出合理交代，以免成員遭嘲笑及惡意批評。而昨日在不少討論區都有網民「攞景」留言，稱恭喜LOONG 9「多咗一日假」，亦有人留言：「姜濤一個都撼到佢哋12個LOONG 9啦」、「LOONG 9都唔睇吓咩日子、咩地頭，4月有『姜濤灣』嘅。」

姜濤