掀兩國網民罵戰 IVE新歌MV吹中國風 被轟挪用文化

當紅韓團IVE在回歸前惹起爭議，前日公開以韓國童話為主題的新歌MV片段，遭內地網民炮轟運用大量中國元素來宣揚韓國古典美，有挪用中國文化之嫌，最終演變成中韓網民罵戰。

韓國女神張元英所屬的6人女團IVE，將於下周一推出第2張迷你專輯《IVE SWITCH》強勢回歸樂壇，前日率先公開主打歌《HEYA》MV宣傳片。該MV以韓國童話為主題，畫面出現類似中國古典風的卷軸、皮影戲、老虎、山水畫、祥雲圖案，以至成員使用的繩結髮飾等，均有濃厚中國色彩，因而惹起內地網民不滿，鬧爆她們挪用中國文化。

童話色彩有驚喜 有內地網民指摘K-Pop歌手透過MV宣揚韓國傳統文化，卻採用大量中國元素：「一邊用中國元素，卻標榜宣揚韓國之美的MV，明顯係文化挪用。」、「每次都把中國風稍微修改便據為己有，以韓國風自居，讓不知情的外國人也認為這些是出自韓國的傳統文化。」至於韓國網民則大讚MV充滿韓國童話色彩，為樂迷帶來驚喜，中韓網民各執一詞，在網上掀起罵戰。

另一人氣女團NewJeans所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍，最近與母公司HYBE爆出內訌，組合原定下月24日回歸，昨日率先公開宣傳照。HYBE前日突然宣布旗下天團防彈少年團正在當兵的隊長RM將於同日推出Solo碟，明顯向閔熙珍開戰，令粉絲擔心NewJeans會受今次事件波及。而女團BLACK PINK成員Jennie為男歌手Zico的新歌《SPOT！》獻聲，昨日公開後熱爆音源網。