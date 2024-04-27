娛樂

葉振弘玩單戀冇下文
男團P1X3L成員葉振弘（Marco）最近推出全新個人單曲《半途而廢手冊》，得到黃偉文填詞，令他大感受寵若驚。他指新歌靈感源自其親身經歷，自爆中學時期未拍過拖，但曾單戀一位女生很長時間：「過程中我知道係冇可能，但又想嘗試繼續落去，去到最後當然冇一齊。」
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