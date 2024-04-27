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林岱縈食菠蘿油拍寫真
有「零死角女神」之稱的台灣啦啦隊成員林岱縈，憑甜美笑眼及可愛酒窩，加上火辣身材，於2022年入圍TC Candler全球百大美女，最近她推出全新遊歷寫真，以港澳作為取景地，游走大街小巷，又品嘗茶餐廳的菠蘿油及凍檸茶。她將會來港舉行香港首個寫真發布會，跟粉絲近距離接觸。
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