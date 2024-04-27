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曾比特未Ready做爸爸
歌手曾比特擔任無綫綜藝節目《香港婚後事》的嘉賓，談到婚姻議題，他有感「結婚」在現今社會變得形式化，認為伴侶相處溝通才是最重要，至於將來可會跟另一半生兒育女？他說：「未有資格成為一個爸爸。」談到最討厭的女生行為，他稱最怕女生約會遲到，並暗示試過等足女方7小時，而自己就不介意被另一半查看手機。
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