趙露思轉「型」挽口碑 Baby新Look有驚冇喜

早前傳被內地封殺的女星楊穎（Angelababy）近期解封後，兩度現身香港的活動，又登上雜誌封面，為復出試水溫，然而網民似乎不太受落。以高顏值見稱的Baby，最近以一頭短髮造型拍攝雜誌照，跟平日的長髮靚女形象截然不同，結果評論區大翻車，網民狠批：「那麼醜」、「難看死了」、「本來還有顏值，現在連這個也不要了嗎」、「她以為她是王菲啊」，認為Baby根本不適合短髮造型，並怪責髮型師：「髮型師必需走人，帶着假髮有多遠滾多遠」、「這個髮型師拖出去斬」，粉絲則留言叮囑Baby不要亂改造型。

Baby訪問中表示偶爾會回望過去，但不會沉浸在過去。問到是否要花大量精力維持美的狀態？她笑言無論外在或內在，都需要花精力去維持。

甜寵女神「轉性」 至於有「甜寵女神」之稱的內地花旦趙露思跟Baby同病相憐，早前以煙熏眼妝出活動慘被嘲風塵味濃，更被同場的網紅比下去，不過她接受網民意見，隨後現身兩個公開活動都改以淡妝示人，成功扭轉劣評，挽回口碑。近日其工作室在社交網上載她多個造型，見她棄走甜美風，改走性感型格路線，當中一頭亂髮的她身穿黑色低胸皮革連身裙，大騷事業線，另一款造型則是露腰背心襯流蘇裙。她又束起長髮穿露腰裝及短裙，外披黑色外套，配合Cool爆表情，令人耳目一新，網民讚她又酷又美，最搞笑是粉絲以往叫她「老婆」，今次紛紛改口叫「老公」。