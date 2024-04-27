導演都要寫「服」字 片場狂煲電話粥 張栢芝開機一秒入戲
導演爾冬陞（小寶）日前受訪，談及早年跟張栢芝拍戲的軼事，大爆對方曾為家事狂講電話，影響拍攝，小寶不想等待照樣開機，而栢芝竟能一秒入戲，交足功課！
女星張栢芝入行至今，一直是圈中公認的好戲之人，2004年更憑爾冬陞執導的《忘不了》奪得香港電影金像獎影后。日前，小寶為ViuTV節目《導演．門2》擔任嘉賓，問到哪位前輩演員值得新人學習？向來敢言的小寶即談起當年與栢芝合作的軼事：「女演員方面好難去講……張栢芝，我好耐冇見佢。」直言與栢芝合作時，對方曾經為了照顧座駕爆胎的胞弟，在片場一心多用不停講電話，他說：「我話爆胎，你咪叫架拖車幫佢囉！佢真係好鍾意照顧人，咁樣（講電話）好阻礙整個拍攝進度嘛，等到天黑已經冇耐性再等，咪叫Roll機囉！」令人意想不到的是，栢芝放下電話埋位，即呈現出小寶想要的感覺，他表示：「佢演完嗰個Shot之後，你真係吹佢唔脹！放低電話，就交到（戲）畀你。」
為呈現殘樣刻意夜蒲
小寶又指栢芝演戲多靠「打天才波」：「《忘不了》裏面嘅經歷同佢生活無關，但佢就好易入到個情緒。有場戲講佢冇錢要執啲菜食，需要好崩潰嘅情緒，我同佢講：『你唔好瞓，我聽日要你好殘嘅樣。』」想不到栢芝即回他：「吓，咁我今晚去蒲！」小寶憶述翌日早上開工時的情況︰「佢蒲完喇，你話佢去到嗰個情緒咩，又唔係，但佢投入到買菜嗰場，好快拍完，每個鏡頭一、兩個Take就搞掂，如果模仿佢嘅拍嘢方式就大件事啦！」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240427-0427_00282_061/導演都要寫「服」字--片場狂煲電話粥--張栢芝開機一秒入戲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：