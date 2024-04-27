導演都要寫「服」字 片場狂煲電話粥 張栢芝開機一秒入戲

女星張栢芝入行至今，一直是圈中公認的好戲之人，2004年更憑爾冬陞執導的《忘不了》奪得香港電影金像獎影后。日前，小寶為ViuTV節目《導演．門2》擔任嘉賓，問到哪位前輩演員值得新人學習？向來敢言的小寶即談起當年與栢芝合作的軼事：「女演員方面好難去講……張栢芝，我好耐冇見佢。」直言與栢芝合作時，對方曾經為了照顧座駕爆胎的胞弟，在片場一心多用不停講電話，他說：「我話爆胎，你咪叫架拖車幫佢囉！佢真係好鍾意照顧人，咁樣（講電話）好阻礙整個拍攝進度嘛，等到天黑已經冇耐性再等，咪叫Roll機囉！」令人意想不到的是，栢芝放下電話埋位，即呈現出小寶想要的感覺，他表示：「佢演完嗰個Shot之後，你真係吹佢唔脹！放低電話，就交到（戲）畀你。」