周奕瑋趁日圓平大阪買樓

藝人周奕瑋昨日公布喜訊，透過社交平台宣布作出了「重大決定」，正式簽下買賣合約成功在日本大阪置業。首次做業主的他開心表示：「老實講，我都畀自己呢個舉動嚇咗一跳，因為今次係我人生第一次買樓，仲要唔算諗咗好耐，就落呢個決定。不過有時就係咁，天時地利人和要來就來。再加上今時啲Yen（日圓）真係好平，依家買真係抵好多，所以應該叫『金時地利人和』或者『打鐵趁熱』。」

他分享了身處當地的相片，見單位相當四正，裝修和設計亦十分簡潔，舒適度高。他表示選擇了交通及生活方便的大阪西區一帶、大正駅附近：「嚟呢區嘅第一日，就遇上個好靚嘅日落、第二次去嗰陣仲睇埋河邊嘅滿開櫻花、河邊又有好Chill嘅餐廳，的確係自己想要嘅環境。」他接受本報訪問時透露該單位面積300呎，價值7位數：「不過係7位頭，都算OK嘅，首期都係6位數字啫。」又指會用作放租：「當係投資囉，收樓之後都會放租做民宿，因為今次買嗰度佢哋本身都有管理公司，可以一條龍畀佢哋搞埋民宿。」