獨家專訪：為事業努力衝刺 Anson Lo設禁戀期 錯過筍盤

Anson Lo為專注事業，暫時不會拍拖。

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日推出新情歌，直認拍拖時喜歡宅在家，不過向粉絲許下承諾，未來數年只會專注事業。雖然「食得鹹魚抵得渴」，但他指外界批評其人格，抹殺其努力，5年來一直令他耿耿於懷！

Anson Lo的慢版冧歌《深閨》近日面世，講述一對熱戀情侶無時無刻都想在一起。自認宅男的他透露過往拍拖都喜歡與另一半留守家中：「叫外賣又好，咩都好啦，覺得喺屋企就係最舒服嘅。（冇被投訴過？）冇，鍾意得我，就知我係個咁樣嘅人，可能以後再拍拖情況都差唔多！」

訪問期間，Anson Lo多次強調「食得鹹魚抵得渴」，為免事業愛情失衡，短期內不打算再墮愛河：「唔只我自己咁諗，每次同媽咪食飯，佢都提醒我呢幾年要努力衝刺，其他八卦嘢同是非嘢就唔好理咁多！（會唔會錯過好多筍盤㗎？）可能真係錯過咗好多我都唔知，呢方面比較後知後覺，啲隊友都係咁話我，不過冇所謂啦，我唔係戀愛腦。」

人格捱批深受傷害 歌詞有一句提到「拒絕再做凡間千人迷」相當諷刺，當上萬人迷的Anson Lo坦言私人時間實在很少：「入行前後我朋友都唔多，因為性格比較慢熱，又唔喜歡出席派對同飯局，但總有啲朋友會保持聯絡嘅，依家最多只係半年見一次，佢哋梗係投訴啦。今年希望將自己變得Outgoing啲，我同Edan（呂爵安）講『6膠飯局』叫佢記得預埋我，想嘗試出席，只係講到依家都未有機會。」

說到5年來最令他深感受傷害的，總括只得兩件事，Anson Lo坦言：「一係形容我人格有問題，靠好多嘢先得到依家嘅機會，咁就抹殺我一直以嚟嘅努力。二係關於粉絲嘅，每當佢哋唔開心，我又做唔到啲乜，就好無奈，因為我嘅存在理論上係應該帶畀大家開心嘛。」

Anson Lo自認宅男，喜歡與另一半留在家中。