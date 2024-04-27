破格扮女人趕客 方力申內地新片 首日票房僅80蚊

內地男星吳京曾是「票房神話」，個人總票房高違300億元人民幣（約325億港元），成為中國影史上首個有此票房成績的演員。不過，他有份參演的電影《零度極限》早前在復活節推出，首日僅收143元人民幣（約155港元），可謂慘不忍睹。所謂低處未算低，藝人方力申（小方）主演的新片《億計劃》近日在內地上映，首日票房竟然只得74元人民幣（約80港元），據業內人士估計，該電影最終約收1,000元人民幣（約1,100港元），大有機會慘敗收場。

拍畢5年 被嘲倉底貨

其實小方在《億》片破格演出，上山下海甚至扮女人大放笑彈，可惜無濟於事，票房依然仆直。有內地媒體指出該片票房事與願違，是因為電影早於2019年煞科，原定計劃在當年的暑期檔上映，原名為《菲比尋常》，後來竟足足放了5年才改名上映，被嘲是倉底貨。而在《億》片上映前，網絡已有盜版片源，難免影響票房。有網民批評小方不是擔當電影主角的級數，並指他「又係一個藝人紅不入內地」、「方力申個人老咗，連戲路都窄埋。」亦有網民大嘆現時不少藝人為了搵錢，只顧拍爛片，質量低下自然無法吸引觀眾入場，如此一來票房當然慘淡！