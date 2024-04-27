中娛星動：《浪姐5》釀恐怖意外 戰友高台墜落重創 楊謹華焦急攙扶

內地綜藝節目「浪姐5」《乘風2024》集結了各國女星同台競演，包括楊謹華、謝金燕及周揚青等，陣容強勁，不過日前竟傳出錄影時發生恐怖意外，內地女星萬妮達綵排時從超過2米的高台摔落，造成尾椎骨裂！

「浪姐」系列第5季《乘風2024》進行得如火如荼，有消息瘋傳錄影期間發生意外！據知內地女星萬妮達在第二次公演綵排時從超過2米的高台摔落，造成尾椎骨裂，她為免影響進度繼續綵排，離開時更被拍得扶着腰部，上落車亦要其他女星攙扶，看來傷勢不輕。對此，她在社交網先後發文報平安：「信念戰勝一切，加油」、「別擔心我，謝謝大家。」

周揚青殘樣現形 隨着首場公演日前播出，不少網民都被「姐姐們」的魅力及動力所吸引。演技精湛的楊謹華不但演得，原來跳唱都相當睇得，她與「超女」尚雯婕及蔡詩芸等的演出相當精彩，在初舞台演唱張惠妹經典歌曲《一個人跳舞》亦大獲好評，後續表現令人期待，連她自己亦忍不住於社交平台留言：「很難，但很爽的第一個舞台！我們做到了！我們有了屬於熱冬的團魂。」

楊謹華日前收工時，有大班等候她的粉絲大叫「媽媽」，成功吸引到她的注意，而她有這個外號，全因在台劇《華燈初上》飾演的「蘇媽媽」一角太受歡迎，楊謹華在社交平台留言：「聽說我成了『共享媽媽』？」並附上一個哭笑不得的表情符號。

同是「姐姐」的周揚青向來敢言，節目中韓雪自言年紀大一些，很多事情應該了解更多，周揚青即反駁：「你沒大多少喔，不要在這邊恃老賣老。」片中見她素顏示人，戴着粗框眼鏡，連黑眼圈都沒遮，跟平時P圖晒靚相的她簡直判若兩人！