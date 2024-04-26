IU被爆推劇 金智媛執二攤 金秀賢衝《百想》雙料視帝 快閃3分鐘谷人氣

韓星金秀賢昨日挾熱播劇的氣勢，闊別多時出席公開活動，亮相短短3分鐘已令劇迷為之瘋狂。近期當旺的他更獲全球劇迷集氣及出力谷票，勢助他奪得今年《百想》人氣獎！

36歲韓國男神金秀賢10年前憑神劇《來自星星的你》登上事業高峰，今年再憑同一編劇朴智恩執筆的韓劇《淚之女王》，迎來事業第2個高峰。雖然《淚》劇被狠批情節老土而口碑急瀉，但無阻收視升勢，將於明、後兩晚播出最後兩集。

金秀賢昨日挾劇集熱潮型爆現身品牌活動，闊別多時公開亮相，吸引大批傳媒及粉絲到場，有女記者見到男神亦「心心眼」，拿起手機近距離狂影偶像。狀態大勇的他對在場人士有求必應，逗留約3分鐘，期間風騷派心，又展示「眼淚手勢」谷劇。有記者問他會否參與明晚舉行的慶功宴，他笑言當然會去。

孔劉宋慧喬有望合作 韓國《第60屆百想藝術大賞》將於下月舉行，昨日大會在官網展開人氣獎投票活動，由網民票選得獎演員。被視為《百想》視帝大熱的金秀賢近期熱爆，在人氣獎的投票活動剛開始已遙遙領先金宣虎，全球劇迷力谷他成為人氣男演員得主，人氣女演員則由韓片《破墓》女星金高恩領先高允貞，至於綜藝部門的人氣女星由女團IVE成員安俞真率先跑出。

據悉《淚》劇當初曾力斟女歌手IU主演，她婉拒後才改由金智媛頂上，而IU夥拍朴寶劍合作的新劇《您辛苦了》將於下半年播出。《淚》劇挾着「雙金」的號召力，在廣告及賣埠方面收益高達逾6,000萬港元。

另外，神劇《鬼怪》男星孔劉獲斟與女星宋慧喬合作韓劇《我們的藍調時光》編劇盧熙京執筆的新劇，講述在電視台工作的故事，製作費高達4.8億港元，孔劉目前正積極考慮接拍。